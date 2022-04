Nora MOHRA

Depuis plus de 20 ans, j'ai évolué à différents postes TECHNIQUE en laboratoire et développement des cuves d'électrolyse (production d'aluminium) d' une société à forte culture Sécurité Environnement.



Mes motivations sont multiples : ma curiosité, mon goût pour la technique et l'envie d'agir en amont pour trouver des solutions durables et en toute sécurité à nos activités humaines.



J'aime mon métier parce ce qu'il a de "dérangeant" en traitant des situations à risques et aussi d'enrichissant par les rencontres sur le terrain avec les salariés et par le travail d'équipe.



En tant qu'Agent de Maitrise, j'ai mis en oeuvre des methodes d'analyses et été support technique pour différents laboratoires internationaux .



Mes compétences :

Qualité

responsable procéde qualité