Norbert CHALVET

Membre du CJD Auvergne depuis Octobre 2013.



Lauréat Promotion 2011 du réseau entreprendre pour ma reprise de l'entreprise Résintel.



Depuis Janvier 2010, je suis directeur général de la société Résintel spécialisée dans tous les métiers courants faibles (Détection incendie, contrôle d'accès, Téléphonie, réseau, insfrastructure de câblage, sans fil, appel malade,vidéosurveillance,...)



J'ai travaillé chez Nextiraone en tant qu'ingénieur commercial pour proposer des solutions de téléphonie, réseaux et vidéosurveillance.



Je viens de terminer un executive MBA en Septembre 2009.



Ayant travaillé pendant 8a dans un cabinet conseil spécialisé dans la téléphonie, data, vidéo,....



Ce poste m'a permis de devenir un consultant/chef de projet et d'être toujours en phase avec les nouvelles technologies.



Mon intégration dans le cursus de la formation continu à l'ESC Clermont me permet d'élargir mes compétences et d'avoir une vision transversale de l'entreprise.



De 1998 à 2001, j'étais en poste chez Alcatel Submarine Networks dans le monde des télécommunications longue distance inter-pays.



Cette expérience m'a permis de développer de multiples compétences tant du point de vue humaines que techniques.



Mes compétences :

Entrepreneur

Commercial

Management

Télécommunications

Consultant

Gestion de projet

gestion