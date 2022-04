Norbert JEAN

De formation technique (Bac de Fabrication mécanique, DUT de génie mécanique, puis dessinateur industriel) j'ai accédé rapidement à des fonctions commerciales en 1980.

Du poste de Commercial en Grande Distribution pour la Société Vittel, j'ai pu occuper d'autres postes au sein de cette entreprise, et notamment le poste de Responsable Merchandising, puis de Responsable Formation Commerciale.

La politique de Nestlé, suite au rachat de Perrier, a été de regrouper les différents services commerciaux, et j'en ai profité pour donner forme à mes envies d'indépendance en créant mon propre cabinet conseil, dès 1996.

En 1997, j'ai enrichi mon domaine de compétence avec la mise en place d'une solution de Gestion Relation Client dans les entreprises commerciales, dans des secteurs d'activité très divers - mécanique, grande surface de bricolage, laboratoires pharmaceutiques,scierie, imprimerie, BTP, arts de la table...

Depuis cette date, j'ai mis en place VentePartner auprès de plusieurs dizaines de clients. Fort de l'expérience acquise avec ce logiciel, je propose également des développements sur d'autres produits (filemaker, Touch&Go, ...), plus proches du monde "connecté", et une approche globale de "migration" de VentePartner pour les clients qui souhaite passer sur des technologies plus adaptées à leur besoin en "mobilité".





Mes compétences :

CRM

GESTION DE LA RELATION CLIENT

Vente Partner

Merchandising

Informatique de gestion

Maintenance informatique

Formation