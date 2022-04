Elvire THIRIET

J'ai la responsabilité hiérarchique de 10 assistantes administratives pour les entités Chubb et Sicli au sein du pôle régional services basé à NANCY . Ce pôle est issu de la fusion de deux équipes dans le cadre d'un projet de groupe qui comprend également la migration de l AS400 vers l'ERP JDE.



Je suis également en lien fonctionnel avec 15 autres assistantes (établissement et administratives) basées dans les agences Reims Strasbourg Dijon et Maxeville.

Le rôle de mon équipe : traiter les devis et commandes entrantes, contrôler l intégrité des documents (bons de commandes et contrats de maintenance des équipements de détection / extinction incendie), gérer la facturation clients et les encours, traiter et résoudre les litiges.



Mon rôle est d'assurer auprès du directeur régional et du directeur financier national une facturation cohérente et fluide, la réduction des encours de facturation et de la balance des litiges dans le respect des process du groupe



Mes compétences :

ERP

SAP

Power point

SAP BI

Vente Partner

Tableaux de bord de pilotage

Marketing opérationnel

Optimisation de processus

CRM

Chef de produits

Décoration

Budget

Adv

Animations commerciales

SAP OFFICE

EXCEL (tableaux croisés dynamiques, consolidations

