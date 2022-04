Cabinet conseil en Organisation & Stratégie fondé en 1998, NORGATEC Consulting accompagne ses clients (Grands comptes et ETI tous secteurs) sur leurs projets ou programmes de transformation.



Nos Offres : Transformation Digitale - Pilotage de projets complexes & AMOA - Conseil en Alignement Stratégique - Conseil en organisation - Conseil en management des SI



Notre expertise : concevoir, gérer et piloter les transformations en terme d’organisation, d’évolution de vos métiers, compétences et SI ; visant la cohérence globale et une symbiose métiers / technologies numérique.



Notre culture : Le Cabinet s’est construit sur un ensemble de valeurs partagées et portées par notre vingtaine de Consultants expérimentés : ouverture d’esprit, responsabilité, exemplarité, pragmatisme, entreprenariat, liberté de conseil, esprit d’équipe.



Reconnu dans les Hauts de France, NORGATEC Consulting renforce sa présence à Paris en ouvrant un bureau avec des équipes dédiées depuis juin 2016.



Zone d’intervention : France & Benelux



Mes compétences :

Coaching

Stratégie digitale

Supply Chain

Agile

Retail

Lean

Projet

Audit

AMOA

Pilotage

Management

Finance

Logistique

Numérique

Transformation

Processus

Stratégie

Conduite du changement

Organisation

Gouvernance d'entreprise