Norma-Manon GILLES

Votre objectif, en plus de cimenter vos positions, est de développer vos parts de marché et d’acquérir de nouveaux clients. C'est dans ce contexte, que je souhaite rejoindre votre équipe dynamique au poste d'ingénieur en affaire, afin participer activement au développement de votre chiffre d’affaires .



Actuellement en Bachelor, de commerce en Hautes technologies au sein de l'école EURIDIS (93), je propose ma candidature pour un poste d'ingénieur commercial en alternance ( un master Commerce).



Pluridisciplinaire et ouverte d’esprit, je me tiens à votre disposition pour un entretien au cours duquel nous pourrons définir les termes d’une future collaboration.



Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à mon profil et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes salutations respectueuses.





Mes compétences :

Prospection commerciale

Ciel gestion comptabilité

Pack office

Photosop CS2

Réponses appels d’offres