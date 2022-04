Responsable R&D spécialisé dans le domaine des dispositifs médicaux et des biomatériaux.



Je suis force de proposition sur les missions et études suivantes:



- Gestion de projet R&D - dispositifs médicaux

- Maîtrise de la démarche de conception et production d’un dispositif médical (biomatériau), normalisation (directive 93/42/CEE version 2007)

- Suivi clinique post-market: mise en place et organisation, analyse et interprétation de données cliniques en accord avec les directives européennes et les guides MEDDEV

- Gestion dossier Jeune Entreprise Innovante

- Gestion Crédit Impôt Recherche

- Gestion Dossier de remboursement (HAS)

- Rédaction/dépôt de brevet

- Etude de faisabilité d'un projet R&D: rédaction d’un cahier des charges fonctionnel, rédaction d’un cahier des charges technique, chiffrage projet R&D

- Analyse des risques (dispositif médical de niveau III, AMDEC)

- CAO - Solidworks (prototypage, coûts, plans)



Norman Bodet



Mes compétences :

Analyse de données

Synthèse d'études

Normes NF EN ISO

Recherche et Développement

Cahier des charge et spécifications fonctionnelles

Faisabilités techniques et évolution réglementaire

Validation QI/QO/QP

Diagramme FAST

Solidworks

Corel

Biomatériaux

Dispositifs médicaux

Qualité