Olivier CHIRON

Bonjour,

Je suis acteur depuis 22 ans dans l'informatique de gestion et 15 ans en tests logiciels, certifié ISTQB/CFTL Fondation.



Indépendant depuis 2010, j'effectue actuellement une prestation pour la DGFIP-Service des Retraites de l'Etat, Nantes, comme consultant test senior.



Je centre mon activité sur 2 types d'interventions :

• Le pilotage de projets dans le test logiciel :

Pilotage de projets de tests avec prise en charge complète du processus de test ou coordination de projets transverses et d’équipes pluridisciplinaires (Utilisateurs, AMOA, équipes informatiques) avec accompagnement à la préparation, conception et exécution des dossiers de tests, accompagnement à la gestion de référentiels de tests, management d'équipe ( < 6).



• L'accompagnement et le conseil méthodologique dans les phases d'organisation et de lancement :

Elaboration de plans de test (stratégie de test), organisation des campagnes de tests, identification et formalisation des processus de test, identification et formalisation des risques.



Je propose secondairement de la prestation d'assistance MOA, couvrant tout ou partie d'un cycle projet informatique de gestion.



Mon secteur d'intervention privilégie les Pays de la Loire.



N'hésitez pas à me contacter : olivierchiron@ymail.com



Mes compétences :

AMOA

Assurance

CFTL

Coordination de projets

Gestion de projets

ISTQB®

N4DS

Recouvrement

Stratégie de test

Test logiciel

TRA

Validation

Validation fonctionnelle