Olivier GRESSIER

Ingénieur de formation, j'ai à ce jour 13 ans d'expérience en gestion d exploitation industrielle dans le secteur de la chimie, de l'agrofourniture et de l'agroalimentaire pour des Groupes internationaux. J'ai eu l'opportunité de gérer au cours de mon parcours différents services : production, maintenance, qualité, planification, logistique, approvisionnement et méthode. Homme de terrain, de dialogue et de conviction, j'ai l'expérience des relations sociales et du management d'équipes pluridisciplinaires dans un but de cohésion et de résultats.



Mes compétences :

Agroalimentaires

Amélioration Continue

Communication

Esprit d'équipe

Fédérateur

Management

Management centre de profit

Organisation

Organisation industrielle

Production

Supply chain

Technique