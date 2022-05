Olivier KIEFFER

Responsable industriel d'une Société productrice de matières premières cosmétiques d'origine végétale par Biotechnologie , en charge



- de la production en 5*8 et 3*8 ( 40 personnes )

- du département logistique ( 7 personnes)

- du département maintenance ( 14 personnes)

- du service planning ( 2 personnes)



et des investissements courants ou de capacité (jusqu’a 10 millions )



Amélioration continue et productivité ( Lean , 5 S , management )



Chef de projet implementation SAP ou amelioration



Mes compétences :

Biotechnologie