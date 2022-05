Olivier KIENY

Après 15 années consacrées au développement commercial de solutions d'encaissement et de fidélisation auprès d'acteurs majeurs de la distribution en France et en Europe, je suis tenté par le challenge entrepreneurial et lance l'aventure COFORDIS.



En participant activement aux mutations du commerce déclenchées par les innovations technologiques, j'ai assisté à l'émergence de nouvelles organisations, davantage orientées client, entraînant de nécessaires évolutions métiers devenues stratégiques. J'ai pu mesurer les difficultés rencontrées en interne pour enclencher ce mouvement avec les collaborateurs afin d'exploiter pleinement les nouvelles possibilités de développement offertes au commerce.



J'accompagne les dirigeants de la distribution et au-delà, tous les chefs d'entreprise désireux d'enrichir leur capital client, dans leurs démarches d'optimisation de la gestion de la relation client, depuis l'appréhension stratégique jusqu'à l'efficience opérationnelle, tant dans une entreprise traditionnelle, un magasin, un site e-commerce (ex : drive) ou travers d'un réseau de point de vente.





Mes compétences :

Sens du client

Gestion de projet

Distribution

Formation

Management

Capacité d'écoute

Esprit d'analyse et de synthèse

Goût d'entreprendre

Volontaire

Persévérance

Rigueur

Tenacité