Olivier KOURILSKY

Après un clinicat de 7 ans + 2 dans un grand service de néphrologie parisien, j'ai été nommé dans un centre hospitalier qui a ouvert ses portes en 1982;

j'y ai développé un service de néphrologie avec toutes ses facettes (exploration, hémodialyse et dialyse péritonéale, suivi de greffes, etc),

Titulaire d'un diplôme d'habilitation à diriger des recherches en 1993, nommé professeur associé au Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris la même année , j'ai participé à l'enseignement à l'IFSI voisin pendant 25 ans, à la formation des étudiants en médecine et des internes(contrat avec la Faculté paris XII , dont j'ai été membre du conseil de gestion pendant plusieurs années; membre depuis 20 ans du groupe néphrologique de pédagogie et de formation continue) ,

et je me suis intéressé à la recherche clinique (membre d'une commission scientifique de l'INSERM de 1978 à 1982,membre de la commission d'expertise clinique de l'APHP)...

j'ai terminé ma carrière hospitalière en avril 2010 et gardé une activité de consultant (CMCO du Mousseau, Evry, AURA Paris,).

je profite de ce temps libre pour développer mon activité d'auteur de romans policiers (9 titres depuis 2005) ,

parrainer une association de patients (Ligue Rein et Santé),aider l'association l'Offrande musicale dont je suis secrétaire, et.. tenter de progresser au piano (le plus difficile !).



Mes compétences :

Ecrivain

Médecin néphrologue

Musique