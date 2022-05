Olivier LAFFRANCHI

Je travail pour le groupe Oxylane (Décathlon).



Je suis Ingénieur Produit : je suis en charge de la conception, du développement et de l'assurance qualité de mes produits.



Parallèlement à cela je suis en charge de plusieurs mission :

- relais R&D lorsque j'étais chez Fouganza (équitation)

- chef de projet pour le marquage d'une des marques de composant sur les produits finis.

- formateur sur l'optimisation du prix de revient d'un produit



J'ai travaillé sur plusieurs process : confection lourde, plastique (protection), néoprène, textile lorsque j'étais chez Fouganza puis je me suis spécialisé sur la confection de sac et accessoire pour plusieurs marques passions (Quechua, Fouganza, Solognac, Caperlan, Geologic, Wed'ze, Simond, Newfeel)



Mes compétences :

Ergonomie

Qualité

Gestion de projet

Ingénierie

Conception

Management