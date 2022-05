Olivier LAZZARINI

Dirigeant de l.a2z / kidologue©

Olivier a fait deux fois l’aller-retour entre annonceurs et agences, et de chacun de ses « voyages » il a ramené la compréhension des contraintes des premiers, et des obligations de résultats des secondes.

Son territoire : la réflexion stratégique et la compréhension fine des consommateurs pour concevoir les activations opérationnelles les plus pertinentes. Il a créé le métier de kidologue© pour donner un nom à sa connaissance particulière du marketing de la famille.

Hasbro, Panini, McDonald’s, Cadbury, Glénat, Miko, Elior, Auchan, Coca-Cola, Yves Rocher, Total, Warner, Marvel, entre autres, émaillent la carrière de ce Savoyard qui aime à se définir comme un MTT (Marketeur Tous Terrains).

Diplômé de l’Université de Lyon et de l’Inseec, Olivier a également suivi le cursus de la McDonald’s Marketing University de Chicago. Il enseigne le marketing.



Mes compétences :

Vente

Management

Formation

Développement commercial

Conseil

Communication

Trade marketing

Business Development

Marketing

Youth Marketing

Training