Olivier LE GORGEU

Je possède plus de 7 ans d'expérience professionnelle dans des fonctions commerciales et marketing sur des marchés B2B et B2C. Compétences en business development (vente, export, KAM) et marketing (trade, développement de produits).



Mon profil est très international, je parle couramment l'anglais, le russe, l'italien et suis opérationnel allemand. Je connais bien la Russie et suis habitués à travailler sur des marchés à fort challenges.



Mes compétences :

B2B

CIS

Commercial

Cosmetics

Cosmétiques

Développement commercial

développement de produit

Distribution

Export

FMCG

KAM

Marketing

Marketing opérationnel

MDD

Mix Marketing

PGC

Russie CEI

Vente