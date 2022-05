Olivier LE VAN

Je suis un expert du pilotage de la Supply Chain et des Achats, fonction que j’exerce depuis plus de 20 ans, au sein de groupes internationaux et de PME multi sites, en petites, moyennes et grandes séries.



Manager de communication et d’actions, j’aime faire progresser l’équipe, organiser, coordonner, optimiser les processus et les interfaces, contribuer activement à la performance industrielle et économique de l’entreprise.



Mes compétences :

Réduction et maîtrise des coûts

Gestion des risques

Gestion de projets

Pilotage relations et performances fournisseurs

Achats responsables

Animation d'équipes

Système d'information, progiciel de gestion

Amélioration de la qualité, de la conformité

Amélioration continue

Action Commerciale

Coordination

Organisation

Achats

Tableaux de bord

Portefeuilles Clients et Fournisseurs

Supply chain

Planification

Approvisionnements

Budget + Performances

Innovation

Négociation

Sourcing

Lean management