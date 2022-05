Olivier LECOANET

Je suis actuellement responsable de l'amélioration continue et du programme WCM de l'usine IVECO Bus à Annonay.(WCM Bronze Award en 2013 )



Faisant parti du comité de direction de l'usine, ma mission est de:



- suivre et promouvoir les activités d'améliorations continues au sein du site de production

- gérer la planification et l'avancement des projets WCM

- vérifier le bon déroulement des chantiers KAIZEN

- mettre en place les indicateurs de performance au niveau de chaque équipe de production

- Assurer les reporting WCM en central , au sein du groupe CNH Industrial



Mes compétences :

Gestion de projet

Value Stream Mapping

Animation de formations

Analyse technique

Gestion budgétaire

Hoshin

Kanban

Kaizen

Analyse et résolution de problèmes

Méthode SMED

A3 stratégique

Gestion de la production

Conduite du changement

Lean management

5S

Travail en équipe