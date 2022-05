Olivier LECOEUR

Diriger une PME dans le domaine agro-alimentaire, dans un environnement GMS, RHD ou BtoB, en France comme à l'international.



DOMAINES DE COMPETENCE



• Développer et mettre en place des stratégies innovantes et efficaces, génératrices de croissance pour l’entreprise

• Diriger et fédérer les équipes autour d’un projet d’entreprise

• Concevoir et mettre en œuvre des réorganisations structurantes pour l’entreprise notamment dans le domaine industriel

• Piloter des négociations au plus haut niveau (clients, actionnaires, partenaires sociaux..) en particulier en langue Anglaise

• Développer l’excellence opérationnelle dans tous les domaines de l’entreprise : marketing, commercial, finance, ressources humaines et supply-chain.