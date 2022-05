Olivier LERNOUD

Création d'une micro-entreprise de dépannage, conseils et formations personnalisées en informatique.



Mes compétences :

Support informatique

Réseaux

Helpdesk

Cisco CCNA

Cisco discovery - Exploration

Routeur Cisco

Windows XP / Seven

Linux

Windows server

Microsoft Office

Active directory

Installer un réseau pour PME ou TPE

Quotas de disque

Gestion de sauvegarde sur serveur

Mise en place GPO

VirtualBox

Autonomie

Gestion parc informatique

Mise en place glpi et ocs

Desir d'apprendre

Motivé

Rigoureux

Microsoft Windows XP

Windows 2008R2

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Citrix Winframe