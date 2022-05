Olivier LEROY

En tant que support d'application et spécialiste produit, j'ai pu obtenir durant les 5 dernières années des succès significatifs dans la vente d'équipements high-tech sur le marché français des biotechnologies.

J'ai développé une solide expertise technique dans la démonstration de différentes technologies innovantes utilisées couramment en biologie moléculaire et cellulaire.

Habitué à travailler dans un environnement impliquant de nombreux collaborateurs incluant clients, ingénieurs technico-commerciaux, distributeurs et fabricants j'ai acquéri de fortes compétences relationelles et une parfaite connaissance de l'ensemble des partenaires prenant part aux différentes étapes du processus de vente.

A l'écoute de mes clients, je suis au service de leur satisfaction.



Compétences:

- Responsable du processus de vente complet y compris pour des équipements de valeur > 100K€

- Atteinte des objectifs de vente

- Capacité à effectuer des démonstrations de haut niveau

- Support technique et scientifique auprès des clients et ingénieurs technico-commerciaux

- Capacité à interagir avec de multiples intervenants

- Analyse précise du marché et retour aux départements Marketing et R&D

- Création d'outils marketing



Mes compétences :

Biology

Cellular biology

Customer focus

Démonstration

FOCUS

Life sciences

Molecular biology

Négociation

Process

Product Development

Prospection

Sales

Sales Process

Support

Technical Support

Biologie moléculaire

Vente

Développement produit