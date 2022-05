Olivier LO MONACO

Dans le cadre de projets nationaux et internationaux, j’interviens plus particulièrement sur des problématiques de Transformation RH, réorganisation technique et fonctionnelle, refonte des processus RH.



Mon expertise se situe plus particulièrement sur les domaines RH suivants :

- Gestion des Compétences, Gestion de la Performance (Airbus, EADS…)

- Formation (Arkema, Airbus, Metro…)

- Gestion de la Paie, des Temps, de l’organisation (Sodexho, Arkema, Avantis, ST Micro…)



*** Gestion de projet ***

- Gestion des hommes, des risques et du budget§ Relations directes avec le client (COPIL, COPROJ…)

- Développement commercial



*** Transformation & Strategie RH ***

- Etude de cas (Business Case) et pondération des différents scénarios§

- Support à la définition de la stratégie RH (mise en place de CSP, réorganisation…)

- Support à l’implémentation de cette stratégie



*** Organisation et processus ***

- Etudes d’impacts organisationnels et techniques

- Redéfinition des processus et optimisation de l’organisation RH



*** Conduite du Changement ***

- Définition et gestion de la stratégie et du plan de Communication / Formation

- Rédaction et/ou aide à l’élaboration des supports de Communication / Formation§

- Formations sur la Gestion des Compétences et de la Performance



Mes compétences :

Management

Ressources humaines

Gestion de projet

Conseil

Conduite du changement

Audit

Formation

SIRH

Gestion des talents

Organisation