Olivier LORRY

Responsable excellence opérationnelle

Expert Amélioration Continue, lean management, QHSE

Chargé d'enseignement : méthodes d'amélioration continue LEAN, gestion de production, logistique, sécurité



Véritable manager, proche du terrain et des hommes.

Compétences fortes en logistique (gestion des stocks, d'entrepôts, expéditions...), en gestion de production (gestion de la demande, PDP...) mais aussi et surtout, en amélioration continue (KAIZEN, LEAN MANAGEMENT, SMED, VSM, 5s, TPM, ...).

A l'aise avec les outils bureautiques.

Bien imprégné par la prévention des risques professionnels et l'amélioration de l'ergonomie des postes de travail



Mes compétences :

Amélioration continue

Logistique

Bureautique

5s

Tpm

Kaizen

MRP

VSM

Performance

Lean

Méthode SMED

Management

TRS

Kanban

Formation

Audit

prap ibc

iso 9001