Olivier LOTH

Conseil en organisation et management : diagnostic, étude d’opportunité, conception, pilote, accompagnement à la mise en œuvre / déploiement des solutions, conduite du changement.



Conduite de projet d’entreprise : programme de compétitivité / performance opérationnelle,

productivité / réduction de coûts, développement de business, transformation d’entreprise.



Management et animation et amélioration des forces de ventes.



Direction de département / business unit et management d’équipes transverses.



Mes compétences :

Conseil

Direction de filiale

Directeur de projet

Management opérationnel

Conseil en management