Olivier MAJAU

Bonjour et bienvenue sur mon profil.







Après 4 années en audit financier et en contrôle de gestion (KPMG / TNT), 8 années en tant que Chef de Centre à TNT Chalon puis Marseille, je suis désormais Responsable d'Exploitation à Paris.





Je gère 10 millions d'euros de CA et 65 personnes, dans le secteur de la collecte des déchets.

C'est un travail passionnant qui réclame énormément d'investissement personnel et de leadership, du recul et de l'innovation dans les prises des décisions tactiques et opérationnelles, de grandes capacités d'adaptation et de la rapidité dans l'exécution.







Mes compétences :

Strategic Supply Chain Management

Gestion du Changement

Leadership, Esprit d'Equipe et Coaching

Excellent niveau Pack Office (Programmation Vba)

Finance et Comptabilité

Gestion du Stress

Adaptabilité

Mobilité Nationale et Internationale

Logistique

Excellent niveau d'anglais (CEF/ALTE : C2/5)