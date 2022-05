Olivier MAROUBY

Professionnel de l’hôtellerie, curieux et à l’affût des évolutions du secteur du tourisme, j’ai toujours recherché des solutions innovantes aux problématiques proposées en entreprise.

Mes domaines de compétences sont les suivants :

* Marketing opérationnel (analyse de marché, optimisation du marketing mix, mise en œuvre)

* Revenue management, pricing, canaux de distribution et création d’offres

* Définition, rédaction, déploiement des offres globales de service

* Formation aux techniques d’accueil et de ventes





« Mon projet préféré ? C’est le prochain » (Franck Lloyd Wright)



Mes compétences :

Pricing

Marketing

Hôtellerie

Revenue management

Animation de réseau

Formation

Innovation

Tourisme

Commercialisation