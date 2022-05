Olivier MARTIN

Après une première carrière dans l'informatique (17 ans d'expérience dont plus de 10 chez de grands éditeurs (Microsoft, Cognos, Prologue) où j'ai exercé divers postes à responsabilités tels que Responsable système, Responsable réseau, Responsable messagerie, au sein d'entreprises à envergure internationale.) je suis maintenant coordinateur de site au sein d'un établissement de formation dont la mission est l'insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap.

Je suis rattaché directement au responsable d'établissement et suis membre du comité de direction.



Mes compétences :

Microsoft

AMOA

Conseil

Insertion professionnelle

Management

Bureautique

iOS

Microsoft Exchange

Sécurité