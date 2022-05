Olivier MARTINE

Après un parcours riche en missions entre industrie et grande distribution en société de services, j'ai développé depuis plusieurs années mes compétences sur la supply chain et le retail, l'optimisation des processus en lien avec les cellules achats, logistique, comptabilité et audit.



Mon rôle technique et mon attrait pour les différents métiers et leur compréhension m'ont amèné à être au cœur de nombreuses problématiques et pouvoir y répondre fonctionnellement et techniquement.



Ces différents échanges me poussent à développer en ce moment mes compétences sur la modélisation des processus d'entreprises (BPM) afin de mettre en place des bases de connaissances des process et une écriture commune, compréhensible de tous et partageable.



Mes compétences :

BPMN

WINDEV

Talend

Chef de projet

Mind mapping

Storeland

Conduite de tests utilisateurs

VBA

Conduite du changement

Conduite de projet

Talend Open Studio

Retail