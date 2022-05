Olivier MARTINE

Diplômé en Marketing, j'ai 15 années d'expérience commerciale au sein du Groupe Renault (DIAC / RCI Banque et Réseau). J'ai intégré la société en 2001 en tant qu’Attaché Méthodes Commerciales à la Direction du Réseau, avant d’évoluer vers un poste de Responsable Commercial à la Direction Régionale de Marseille, puis vers un poste de Directeur de Centre de Profit dans le Réseau en mars 2009.

Je suis, depuis mars 2015, Directeur Commercial et Marketing pour une plaque de Concessions automobiles : 300 collaborateurs, 170 M € de CA, 10.000 véhicules vendus par an.



Spécialisations : Management, Pilotage d’activité commerciale, Marketing



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Automobile

Management

Négociation

Finance