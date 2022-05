Olivier MASSON

Tout commence par une rencontre.



Celle qui nous permettra de travailler ensemble sur vos préoccupations présentes et futures.

Le diagnostic faisant suite à cette rencontre nous permettra d'établir des préconisations répondant fidèlement à vos attentes.



Car pour vous conseiller au mieux, il faut vous connaître et vous suivre tout au long des étapes de votre vie, être à votre écoute, afin que la préconisation d'aujourd'hui correspondent à celle de demain et que vous ne soyez pas seul sur le chemin de votre vie.



Mettre en place aujourd'hui les bonnes solutions à court, moyen et long terme, voilà les valeurs véhiculées dans mon expertise. La protection de la personne, de la famille, d'un projet professionnel ou personnel.



Je travaille exclusivement sur la recommandation faites par mes clients, mes amis, la famille. Hésiteriez-vous à recommander une bonne table ? Non !

Alors pourquoi priver votre entourage de conseils judicieux et appropriés pouvant leur permettre de protéger au mieux famille, finance et avenir.



Juriste de formation puis de métier, j'ai intégré AXA FRANCE par l'intermédiaire d'un ami en charge du recrutement des agents mandataires. C'est donc par cette fonction enrichissante à tout point de vue, que j'ai découvert la protection financière.



En 2007, j'ai traversé la frontière, d'indépendant je suis devenue salarié, choix que je ne regrette pas.



J'ai eu l'opportunité de piloter une équipe de 7 agents mandataires de 2007 à 2014 mais, aujourd'hui, je donne une orientation différente à mon approche clientèle en gérant en direct mes clients et leurs familles.



Car on ne se contente pas d'être Responsable de Clientèle.



Chaque jour, chaque rendez-vous est une nouvelle découverte, une nouvelle opportunité qui pousse à être toujours à la pointe de ses compétences voir de les dépasser.



Labelisé Exclusiv, par AXA France , c'est le gage d'une qualité dans l'expertise qui n'attends qu'à devenir la vôtre ou celle de vos relations.



Cela peut-être également le ciment d'une collaboration professionnelle ou personnelle en devenir, si tels est votre désir...



À bientôt !



Mes compétences :

Banque

Manager

Assurance

Juriste

Formateur

Integrateur

Informatique

Transmission

Conseils