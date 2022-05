Olivier MAURUS

Depuis 1999, j'interviens en temps que développeur concepteur, chef de projet dans le milieu d'internet.

Mes compétences sont :

php/mysql...oracle...access - javascript/jquery

SQL/merise/uml...

Flash et actionscript

Photoshop et outils de creation vidéo...

Director et lingo...

Technique de référencement, adword/analytics, ergonomie...

Responsive

Photographie/film

Création musicale



Travailleur rapide et curieux, j'ai abordé toutes les phases d'un projet: de la connaissance des besoins à la conception, du développement à la maintenance et au suivi client...



Action script

AJAX

Conception

Développeur Web

DIRECTOR

Flash

Informatique

Internet

JQuery

Lingo

PDO

PHP

Web