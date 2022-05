Olivier MAURY

Directeur financier avec une expérience forte à l'international et sur des projets de transformation : acquisitions / carve-out / cessions / restructurations:



- environnements avec contrôle budgétaire, optimisation des coûts et des cash-flow - trésorerie,

- gestion et pilotage de projets complexes (gestion d'équipes / multi-culturel / multi-sites),

- solide expérience en fusions-acquisitions et restructuration,

- capacité de communication et de négociation dans des environnements nouveaux et multi-culturels.



Mes compétences :

International business development

Business development

Fusions acquisitions

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise

Restructuration

Finance d'entreprise