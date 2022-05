Olivier MERMINOD

Electricité De Mayotte

Responsable Achats Logistique

- Management d'une équipe de 16 personnes







Décembre 2011 - Juillet 2015

EDF –Direction des Achats - Acheteur Confirmé – Montévrain



- Benchmarking, consultation, analyse, négociation

- contractualisation et gestion des marchés de travaux, fournitures et services pour le parc nucléaire français

- 200 M€ d’achats/an







Mars 2009 - Décembre 2011

GDF SUEZ – Branche Global Gaz et GNL – Health and Safety Officer– Paris

Service Achats Logistique

- Appui au chef de service sur les domaines transverses Achats, Logistique et Santé Sécurité pour la Branche Global Gaz et GNL





Juil. 2006 - Mars 2009

Réseau Transport Electricité – Acheteur – Marseille

- Benchmarking, consultation, analyse, négociation

- contractualisation et gestion des marchés de travaux, fournitures et services pour les travaux héliportés

- 15 M€ d’achats/an

- 15 % de gain



Juil. 2004 - Juil. 2006

GUYAGAMES – Gérant – Guyane Française

- Création d’Entreprise

- 2 salariés

- CA + de 300 K€/an, Taux de rentabilité 18 %

- Création d’un centre de profit

- 300 K€ /an



Fév. 2000 - Juil. 2004

Electricité De France – Acheteur - Paris

- Gestion des achats BTP, élagages

- Mise en place de procédures achats

- 6 M€ d’achats / an



Dec. 1997- Fév. 2000

ATS ORA - Responsable régional des Ventes - 77

- Croissance de 40% des ventes par an

- Clientèle : GSA, GMS et revendeurs

- Coordinateur régional d'une équipe de 4 Commerciaux

- Croissance des ventes de 40 % par an



Sept. 1992- Dec. 1997

HAMA France - Attaché de Direction - 77

- Gestion administrative de la Force de Vente

- Mise en place d’outils de gestion

- Mise en place de l’Administration des Ventes



Mes compétences :

Vente

Direction générale

Développement commercial

Logistique

Achats

Gestion de projet

Management