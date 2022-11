Olivier Reitz est un extrémiste de l'exigence, un émerveillé de l'ouverture culturelle, un pourfendeur des routines, un bousculeur d'idées reçues, un fanatique du concret, un innovateur infatigable.

Il a participé au lancement et à l'opérationnalisation des initiatives Stratégiques de GE telles que:

- Workout: Technique de mobilisation des talents et d'actions.

- CAP: Change Acceleration Process, avoir de bonnes idées ne suffit plus il faut aussi travailler sur la Vision et un plan d'actions visant à réduire la résistance au changement et donc accélérer le changement nécessaire dans certains cas.

- Lean 6 Sigma: Méthode d'amélioration continue orientée client permettant de mobiliser l'ensemble d'une organisation afin d'atteindre l'excellence dans l'ensemble de ses processus.

- Lean Startup: Méthode de test et de développement rapide "FastWorks" de produit/processus innovants adaptée à la création de nouveau « business model »



Ces méthodes font désormais parties des Techniques de Management permettant de se réinventer en permanence pour mieux répondre aux Clients et aux besoins du marché.



Olivier est un Manager/Leader, capable de transformer les talents d'une équipe en performance économique.



Il a plus de 20 ans d'expériences dans la gestion de projets internationaux, l'innovation technologique, le management opérationnel et l'accompagnement au changement dans les secteurs cités en référence.



Aujourd'hui Directeur Qualité et Amélioration continue, il est intéressé en tout premier lieu par des opportunités au niveau direction générale de groupe international.



Mes compétences :

Recherche Opérationnelle

Lean

6 Sigma

- Innovation,

- Gestion des brevets,

- Méthodes Agile, SYSML,

- Mise en place d'un systèmes de Management Intégré certifié (ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS:18001

- Audits et revues de direction