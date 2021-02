Olivier RICHARD

Après des expériences enrichissantes auprès de diverses entreprise, j'ai souhaité donné un nouveau virage à ma vie professionnelle et créer une entreprise de vente de produits sur internet avec des services. Développer le Net tout en développant un réseau de partenaires pour réaliser les prestations de services. Click et Mortar



Mon parcours professionnel évolutif dans des sociétés de services et financières m'a enrichi professionnellement au niveau du savoir-faire, de l'adaptabilité, du management d'équipe ainsi que personnellement par l'acquisition de qualités telles que force de conviction, prise d'initiative, rigueur, relationnel et sens de la négociation.



Mes compétences :

B to B

Animateur

Recrutement

Accompagnement commercial

Chef des ventes

Management

Analyse

Coaching



Ci-joint lien pour surfer dans la e-boutique

https://www.eau-go.fr/