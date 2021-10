Olivier THUAULT

Ingénieur doublement diplômé en Procédés Industriels - QSE (UTC, 2017), et en Management et Administration des Entreprises - SCM (IAE Paris, 2018). Fort d'expériences variées dans les domaines de l'industrie, de l'énergie et de l'innovation technologique, j'ai acquis une capacité d'apprentissage rapide de nouveaux concepts et d'adaptation à de nouveaux environnements.





Optimiste d'action, engagé pour une transition climatique rapide et nécessaire, je souhaite mettre mes compétences au profit de la décarbonation de la chaîne énergétique, pour préparer les nouveaux usages et services associés. Avec l'engagement écologique européen Fit for 55 et la massification des EnR, l'hydrogène m'apparaît comme un vecteur bas-carbone ayant une forte capacité d'intégration dans le mix énergétique. Je souhaite donc m'investir dans son déploiement en valorisant mon expérience dans le gaz.



Transition Énergétique | Sécurité industrielle | Protection de l'Environnement | Dérèglements climatiques



Bilingue anglais, allemand courant



À bientôt



othuault@lilo.org