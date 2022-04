Ousmane NDAO

Diplômé en Gestion des Ressources Humaines avec cinq ans d’expérience dans la formation professionnelle et l'administration du personnel.



> Solides connaissances en droit social et en droit de la Formation professionnelle.

> En poste en tant que chargé de logistique Formation chez CentraleSupélec Exed, j'ai les missions suivantes :

• Coordinateur logistique du Centre de formation de Paris.

• Responsable de la planification des sessions de formation sur plusieurs sites.

• Suivi administratif et financier, contrôle du budget de formation.

• Gestion de la relation OPCA, intervenants et déclaration des heures (éléments variables de la paie)

• Recrutement dans le cadre du dispositif POE individuel et collectif

• Saisie et suivi des sessions dans le SIRH dédié. Gestion de projets formation de A à Z

• Gestion des commandes (supports de cours, livres, matériels de formation).

• Réalisation de reportings qualitatifs et quantitatifs sur l’activité formation.

• Préparation et recueil des informations en vue de l’évaluation.



Enfin, j'interviens en moyenne par an sur:

- 16 Executive Certificates mutualisés avec d’autres programmes (MS/stages courts)

- 21 Executive Certificates organisés sur Paris

- 26 Executive Certificates rattachés à des blocs de compétences

- Plus de 50 Formation intra-entreprise

-8 Mastères Spécialisés



Mes compétences :

back office

Sage Accounting Software

Consolidations

Akuiteo-prod

Ressources humaines