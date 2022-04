Oussama BERRAD

- Développement d'applicatifs JAVA, C++, Vbasic, Web-applications & Webservices

(sous Notepad++/ Visual Studio 2005-2010/ sous Netbeans/ Eclipse).

- Conception de sites web en environnement LAMP, XAMP et WAMP; ou encore en ASP, .NET.

- Maitrise de MySQL sous plusieurs SGBDR

- Scripting (Jscripts, Actionscript1/2/3, Jquery et Beanshell)

-Études de faisabilité technique, chiffrage, rédaction de cahiers des charges, gestion de projets.

- Conception de distribution Linux Sur-mesure et embarqué (Kernel, GUI, pilotes, librairies, applications, listes des sources de mises à jours, sécurisation et virtualisation)



