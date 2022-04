Oxana GNATENKO

Initialement promue d'une école de langues, j'ai complété ma formation par une composante commerciale en obtenant un Master's degree de l'ISEG en Management des Ressources humaines. Mon profil combine une expérience de formatrice et celle de recruteur et de gestionnaire administrative.



Mes compétences :

Accueil téléphonique et physique en trois langues

Etablissement de courrier, rapports, notes

Organisation des déplacements et les réservations

Organisations des réunions

Recrutement et recrutement 2.0

Gestion des réseaux sociaux pour des entrepri

Classement et archivage

Gestion de la méssagerie

Etablissement des devis et facturation

Paie: gestion des éléments variables

Gestion des titres restaurant

Formation

Ressources humaines