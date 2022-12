Pascal BLUTEAU

- Une première expérience en gestion des ressources humaines, recrutement, et communication, suivie d'une réorientation vers les études qualitatives dans l'institut WSA.

- Passionné par les études sociologiques, l'analyse des comportements, et la recherche de solutions marketing.

- Responsable des études presse et édition dans un premier temps, l'expertise s'est étendue à de nombreux secteurs : grande consommation, distribution, énergie, transports, banque-assurance, etc.



- Dirige l'Institut WSA depuis 1999, s'est entouré de profils diversifiés : sémiologues, ethnologues, animateurs de créativité, etc. pour répondre à la complexité croissante des demandes d'études.



- Expertise en études sur le marché des SENIORS : formation sur la segmentation du marché séniors, sur le grand âge, études ciblées, conseils.

- Expertise en études qualitatives PRESSE, Internet, téléphonie mobile, etc.





Strategir WSA : un Institut d'Etudes Qualitatives du groupe Stratégir.

- Une expertise reconnue dans de nombreux secteurs d'activité : medias, NTIC, grande consommation, distribution, bancassurance, transports et énergie, etc.

- Pour chaque étude : une équipe dédiée, une forte implication et réactivité, un accompagnement, une orientation étude visant à traduire les attentes clients en recommandations marketing ;

- Un savoir-faire, le Quali-Créa, l'alliance des outils d'études qualitatives et des techniques de créativité.



Exemple de problématiques d'études abordées récemment :

- Quelles sont les attentes clients relatives à une nouvelle application mobile (domaines : banque, assurance, mobilité, etc.) ; l'étude permet de tester le concept, de recentrer le projet sur la fonction majeure de l'application, d'optimiser le déroulé (la succession des écrans)

- Quels sont les comportements des seniors, comment segmenter ce public (leurs comportements alimentaires, leurs attitudes par rapport aux nouvelles technologies, leurs attentes en matière de gestion financière,etc.) ; quels produits et services sont les plus porteurs pour ce public ?

- Comment articuler une offre éditoriale sur différents supports (papier, site internet, newsletter, mobile, tablette). Quels sont les comportements et attentes des lecteurs pour chaque support, comment développer une offre à valeur ajoutée (en évitant les écueils de la redondance et de la saturation).



Mes compétences :

Conseil

Étude de marché

Marketing

Téléphonie mobile

Innovation

Branding