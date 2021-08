Pascal CORDARY

Assistant SES de l'Infrapôle Rhénan.

Chef de circonscription en unité de maintenance et en unité travaux. Maîtrise la technologie du poste MU45 au Poste SEI 2006. Assurais l'astreinte et L'ALC sur toutes ces technologies et sur la caténaire 25000 Volts. La veille sécu et la veille technique.



Mes compétences :



Installations de traction électrique

Installations de signalisations ferroviaires

Schémas d'exécutions

Plans Techniques

Plan de piquetages / carnets de montages

Management de la sécurité d'un établissement

Réglementation habilitations et autorisations

Préparation Audit



Sapeur pompier volontaire

Animateur BAFA