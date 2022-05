Pascal GRINNEISER

Cadre supérieur expérimenté en maîtrise d'oeuvre et en maîtrise d'ouvrage, j'ai géré et fait évoluer un parc immobilier étendu et les équipes associées. Force de proposition dans l'entreprise. J'accompagne aujourd'hui la stratégie de déploiement d'OVH



Mes compétences :

Microsoft Access

Microsoft Excel

AutoCAD

Microsoft Project

QGIS (S.I.G)

Sketch up

Microsoft Office

budgets

Sieges

team building

maintenance Management

dépt. support

Sorties

Risk Management

Property Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Facilities Management