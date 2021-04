Pascal VIMIEN

Homme d’action, énergique et dynamique, exigeant pour moi-même et pour les autres, je sais aller droit à l’essentiel avec rigueur, mais aussi avec persévérance et créativité. La réussite de mes différentes missions variées (conduite de projets de développements industriels, gestion de production, recherche & développement, qualité et certifications, gestion d’équipes et management), a permis de me forger un professionnalisme pluridisciplinaire reconnu dans la profession de l'Agro-Alimentaire.



Ma capacité d’analyse des situations, mon esprit de synthèse, mon adaptabilité et mon sens de l’organisation ont largement été exploités par mes précédents employeurs.



Pour plus de renseignements, N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Recherche et développement produits

Qualité (certification de sites IFS)

Management de cadres en multisites

Gestion de production

Expert en Nettoyage et economies d'eau sur Process

Maitrise et expertise de process et d'ateliers en