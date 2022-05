Patrice BIROT

Passionné de l’épanouissement humain, c’est en 2006 que je décide de laisser derrière moi une carrière déjà bien remplie de cadre dirigeant dans l’industrie pour réaliser un rêve…former des managers-leaders qui vont aider à transformer le monde de l’entreprise, accompagner des équipes au sein d’organisations en pleine transformation, aider ces organisations à mettre en place les changements qui s’imposent en s’appuyant sur leurs cadres et leurs équipes alignés sur des valeurs, des missions et des objectifs communs. Coach doublement certifié, formé aux pratiques de team building/team coaching, ainsi que de l’accompagnement individuel, je crée en 2006 CTI France, école de formation au coaching individuel, puis FORSC, plus focalisée sur la formation au coaching relationnel et systémique. Depuis, j’interviens sur des conduites de projets et/ou formations mêlant les dimensions organisationnelles, managériales et sociales. Ingénieur en Electronique qui développa au fil des années une forte expérience en Commerce et Marketing, j’ai tour à tour travaillé comme Manager de Programme Internationaux, Directeur Commercial et Directeur des Opérations pour des organisations nationales et internationales. Un citoyen du monde, j’ai eu le plaisir, et la chance, de vivre, travailler et voyager dans de nombreux pays parmi lesquels les Etats Unis, la Chine, le Royaume-Uni, la Corée et la Russie. Toutes ces expériences m’ont permis de développer un sens de la diversité qui m’est très utile dans les missions multiculturelles.



