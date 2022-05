Bonjour à vous,



Je souhaite échanger et partager à travers mon réseau et développer de nouvelles relation personnelles ou professionnelles.



Avec 15 ans d’expérience dans le poste de directeur de projet, j’ai piloté des projets à engagement de résultats (forfait et TMA). Mon expertise m’a permis de mener des missions de consulting en gestion de projet comme AMOE et AMOA (budgets de 4 à 10ME). De plus, au cours de mon parcours, j’ai participé à la gouvernance SI des entreprises au sens large, en étant responsable de domaine par exemple.



J'ai l'habitude de fédérer des équipes constituées d'internes, d'externes et de prestataires, vers un objectif commun de réussite dans le triptyque cout/délai/qualité.



Je suis certifié PMP (Project Management Professional) par le PMI.



Cordialement,

Patrice BRATIC



patrice.bratic@laposte.net



Mes compétences :

Pilotage de projets

Méthodologie de projets

Quality assurance

PMI

Manager

PMP

CMMI

MOE

TMA

MOA

Responsable

Conseil