Patrice BRENOT

- management des projets TIC et SIG de la collectivité

- suivi et contrôle de la DSP Fibres optiques ; développement du réseau ; stratégie d'aménagement numérique

- coordination du réseau des Espaces Publics Numériques et développement des usages numériques sur le territoire

- suivi de l'aménagement des zones d'activités économiques du territoire



Mes compétences :

Animation de réseau

Informatique

gestion de projets

Fibres optiques