Patrice COLLETTE

Directeur administratif et financier depuis plus de 20 ans , mes compétences principales sont les suivantes :

Etude et rachat de société

Mise en place de reporting mensuel

Analyse et suivi budgétaire

Optimisation des procédures

Mise en place et réorganisation de services administratifs

Management d’équipe

Membre du comité de direction

Relation avec les organismes de contrôle : AMF, ACP

Introduction au second Marché de la bourse de Paris