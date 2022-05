Patrice DECOTTE

CONSULTANT EN MANAGEMENT DES PROCESSUS OPERATIONNELS (Audit, Organisation, Amélioration, Pilotage et accompagnement du changement.

(Processus R&D, Déploiement, Pilotage de Programme / d’Affaires, Gestion de Projet...)



Dans des environnements complexes, je conseille et j'interviens de façon opérationnelle pour réduire et maîtriser les délais et les coûts, anticiper les risques et diminuer les causes de pertes de profit.

Actions proposées:

* construire une organisation appropriée aux objectifs,

* mieux organiser et piloter les processus opérationels,

* définir et construire les bons indicateurs de pilotage.



J'utilise des méthodes rapides à mettre en oeuvre, compatibles ISO9001, CMMI, LEAN Management, entreprise AGILE.



Ma vocation est d'aider les entreprises à travailler de manière plus fuide, en évitant les incidents de fonctionnement pour améliorer la productivité.



Pour moi, une mission réussie est une mission où ces deux résultats sont obtenus:

- Le donneur d'ordre reconnait qu'il a les moyens de réduire ses coûts et de maîtriser ses délais,

- Les salariés me disent que leur travail est devenu plus satisfaisant.



Mes liens:

Je suis membre de GRANIT (www.granit.org)

et adhérent à la MEITO (www.meito.com)



Je participe activement aux réunions du club des consultants ITG (www.itg.fr);



Mes compétences :

Armement

Automobile

Avionique

Electronique

High tech

Informatique

Sanitaire et social

Systèmes complexes

Télécommunications