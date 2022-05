Patrice DEVIN

Mes convictions:

"Le client est la partie la plus importante de la ligne de production", W. Edwards Deming

"La qualité, c'est la perception qu'a le client de ce qu'est la qualité, pas ce que l'entreprise pense", A. V. Feigenbaum

"La qualité ne coûte rien", P Crosby

"Dans un monde sans données, l'opinion prévaut", P. Scholtes

"Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts", I. Newton

"Il faut faire de la vie un rêve, et d'un rêve la réalité", P. Curie

"Que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache", A. Lincoln

"Agissez comme s'il était impossible d'échouer", Sir W. Churchill

"La qualité veut dire faire bien même si personne ne regarde", H. Ford

"La qualité d'un leader se reflète dans les standards qu'il se fixe à lui-même", R. Kroc

"On améliore rarement la qualité en diminuant les coûts, mais on peut souvent diminuer les coûts en améliorant la qualité", K. Albrecht

"Soyer un mètre-étalon de la qualité. Certaines personnes ne sont pas habituées à un environnement où l'on attend l'excellence", S. Jobs

"Les clients les plus mécontents sont les meilleures sources d'information", B. Gates

"Le management, c'est bien faire les choses, le leadershipp c'est faire les bonnes choses", P. Drucker

"La pierre n'a point d'espoir que d'être pierre. Mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple", A. de Saint-Exupéry