Patrice DUMOND

En évolution constante depuis plus de 20 ans dans le giron IBM,et maintenant dans le groupe Manpower pour prendre peu a peu des responsabilités techniques, organisationnelles, d'encadrement, financières et de qualité de Service.



Le monde du poste de travail n'a plus beaucoup de secret pour moi car j'ai œuvré dans toutes les strates de production sur ce domaine d’activité.



Cette expérience de la gestion du service informatique en général est transposable à la majeure partie des technologies Informatiques.



Mes compétences :

Informatique

Management

Support

Support Management