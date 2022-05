Dès mon engagement au sein de l’institution militaire, j’ai toujours été guidé par des valeurs fondamentales : Exemplarité, ouverture d’esprit, altruisme et don de soi. Mon objectif est d'incarner ces valeurs, les cultiver et les véhiculer auprès des plus jeunes.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Animation de formations

Adaptabilité

Conduite de réunion

Travail en équipe

Gestion budgétaire

Pilotage d'activité